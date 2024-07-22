Жилой комплекс «Легенда Коренево» со школой и детским садом построят в Люберцах

Жилой комплекс «Легенда Коренево» построят в Люберцах. Его возведут вблизи Егорьевского шоссе. На территории разместят школу и детский сад.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории ЖК возведут школу на 500 мест, детский сад на 120 воспитанников и торговый центр. Сейчас застройщик ведет работы в четырех жилых корпусах.

Жилой комплекс комфорт-класса появится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах разместят коммерческие помещения: кафе, досуговые центры и другие предприятия. На территории обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки, автостоянку и зарядные станции для электромобилей.

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