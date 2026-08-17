Жилой комплекс «Базаева, 11» в Шаховской построят в 2027 году

В Шаховской продолжается строительство жилого комплекса «Базаева, 11». Рабочие полностью возвели наружные стены из газосиликатных блоков и закончили устройство кровли, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На площадке начинается подготовка к отделке фасадов: специалисты устанавливают строительные люльки. Одновременно проходит монтаж бытовой и ливневой канализации.

Проект ГК «Садовое кольцо» представляет собой камерный дом комфорт-класса на 103 квартиры. Покупателям предложат планировки площадью от 29 до 93 квадратных метров.

Входы в подъезды выполнят без ступеней и перепадов высоты, что упростит доступ родителям с колясками и маломобильным жильцам. В каждой секции установят пассажирский лифт.

В пешей доступности от новостройки находятся железнодорожная станция Шаховская, детские сады, школы, школа искусств и теннисный центр. Поездка до МКАД по Новорижскому шоссе займет около полутора часов.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.