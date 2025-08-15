Жилой дом на проспекте Ильича в Шатуре капитально отремонтируют в 2025 году

Сотрудники администрации и управляющей компании встретились с жителями многоквартирного дома на проспекте Ильича в Шатуре. Собственники пожаловались на сырость и грибок в квартирах.

В состав комиссии вошел заместитель начальника территориального отдела № 1 управления «Юг» Министерства по государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Гальченко. Участники осмотрели жилые помещения, выслушали претензии заявительницы и дали ей подробные разъяснения.

Хозяйка квартиры Ольга Гаврилова проживает в доме с 2011 года. Она просит помочь ей с ремонтом, так как из-за промерзания стен и многочисленных протечек в квартирах возникла высокая влажность. При этом сделана перепланировка и частично закрыты вентиляционные каналы, что может влиять на образование плесени, отметили проверяющие.

«Если есть претензии к УК, можно обратиться к ним напрямую, в случае взаимного недопонимания проблему стоит решать через суд. Хотя лучше дождаться окончания капремонта фасада, после которого в квартирах жильцов девятиэтажки станет теплее и комфортнее, поскольку строители применили систему утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Также в подъездах установили новые пластиковые окна и заменили входную дверь», — отметил Кирилл Гальченко.

Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Александр Киреев отметил, все обращения Ольги Гавриловой были отработаны. Собственникам стоит понимать, что внутреннее состояние квартиры зависит от них. Также важно вовремя оплачивать коммунальные услуги.