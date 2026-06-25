Жилищные сертификаты получили 12 семей из Наро-Фоминска

24 июня 12 семей Наро-Фоминского округа получили из рук заместителя главы Наро-Фоминского округа Андрея Ковалько сертификаты на приобретение жилья — этот момент стал по-настоящему теплым и радостным событием для всех участников церемонии. Эти сертификаты — часть государственной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Субсидия носит целевой характер: деньги можно потратить исключительно на покупку новой квартиры от застройщика в любом населенном пункте Подмосковья. Такой подход дает семьям свободу выбора и возможность подобрать жилье, которое будет отвечать их потребностям. В округе реализация программы идет планомерно — дома включаются в нее поэтапно, а специалисты сопровождают каждую семью на всех стадиях оформления документов. В 2025 году уже выдано 28 сертификатов. А это значит, что у 28 семей началась новая глава в жизни — без переживаний из-за ветхого жилья и с надеждой на комфортное будущее.