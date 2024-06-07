Жилищные инспекторы проверили тепловые сети в Одинцове и Шаховской
Тепловые сети проверили в Одинцове и Шаховской перед новым отопительным сезоном. Всего в двух округах проконтролировали состояние 14 участков теплопроводов.
Девять объектов прошли испытания повышенным давлением. Это свидетельствует об их готовности к работе в осенне-зимний период.
На пяти участках тепловых сетей в Одинцове инспекторы выявили утечки. После проведения ремонтных работ здесь проведут повторные гидравлические испытания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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