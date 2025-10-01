Жеребьевка Школьной лиги прошла в Серпухове

Торжественная церемония состоялась в корпусе «Гимназия» школы № 18. Жеребьевку провели заместитель председателя комитета по образованию Серпухова Анастасия Полезина и исполняющая обязанности начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта Ирина Сторожук.

В зале школы собрались 12 команд, которым предстоит соревноваться в турнирах Единой школьной лиги. Директор школы № 18 Мария Арсеньева и амбассадор лиги, тренер по шахматам спортшколы «Русский медведь», спортивный судья Александр Духов поприветствовали ребят и пожелали им успехов.

Соревнования Единой школьной лиги стартуют в октябре. Всего в них примут участие около 700 школьников, которые померяются силами в волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах.

Напомним, проект «Единая школьная лига» направлен на популяризацию спорта среди молодежи. Кроме соревнований, для школьников проводят встречи с известными спортсменами и мастер-классы.