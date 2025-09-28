Жены участников СВО посетили православную гостиную в Люберцах

Православная гостиная прошла в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском городского округа Люберцы. После молебна о воинах и их семьях для участников провели экскурсию и организовали чаепитие.

Мероприятие проводят в Московской области по инициативе уполномоченного по правам ребенка, регионального координатора федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Ксении Мишоновой.

«Благодарю за поддержку в организации мероприятия местное отделение партии „Единая Россия“ и Люберецкое отделение „Союза женщин России“», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Такие встречи помогают семьям укрепить связь между поколениями и создать пространство для доверительного общения. В организации участвовали активисты партии «Единая Россия», отделения «Союза женщин России» в Люберцах и специалисты администрации.