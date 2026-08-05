Женский флешмоб прошел в Раменском

Одиннадцатый по счету масштабный праздник женственности провели на территории Дворца культуры «Сатурн». За минувшие годы локальная акция превратилась во всероссийское движение и объединяет жительниц округа.

Праздник, зародившийся как добрая инициатива одной девушки, давно вышел за пределы одного города и собрал участниц, желающих подарить окружающим хорошее настроение, по всей стране.

Тематикой нынешнего торжества выбрали культурное наследие разных этносов. Со сцены доносились мелодии различных государств, а девушки демонстрировали самобытные хореографические номера и знакомили зрителей с зарубежными обычаями.

«Мы счастливы, что есть такая возможность. В нашем мире принято, что многое делается за деньги, поэтому здорово, что девушки откликаются на призыв просто прийти и станцевать для других», — рассказала соорганизатор флешмоба женственности Елена Аниканова. Главной идеей праздника по-прежнему остается создание атмосферы добра, взаимной поддержки и открытого общения.

Кульминацией события стала многолетняя традиция дарить букеты случайным прохожим. Девушки прошлись по центральным улицам, чтобы поделиться с горожанами своим теплом, искренними улыбками и ощущением праздника. По мнению устроителей, именно такие душевные поступки делают окружающую среду светлее и доказывают, что простая забота часто ценнее любых материальных вещей.