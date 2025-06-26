Женские консультации МОЦОМД получили новые аппараты для ультразвуковых исследований

В Московском областном центре охраны материнства и детства произошло важное обновление — две женские консультации получили новейшее оборудование для ультразвуковой диагностики. Это позволит оперативно проводить необходимые исследования большему количеству пациенток.

В женскую консультацию № 1 поступил аппарат с цветным допплером и тремя датчиками, что дает возможность комплексного обследования беременных.

Специализированный УЗИ-сканер для антенатальной охраны плода, который помогает выявлять возможные пороки развития на ранних стадиях, установили в консультации № 2.

«Врачи-диагносты, работающие в женских консультациях МОЦОМД, прошли специальное обучение по работе с новым оборудованием. Это гарантирует правильную интерпретацию результатов исследований и повышает точность диагностики», — пояснил исполняющий обязанности главного врача центра, главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев.

Приобретение оборудования стало возможным благодаря реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 годов».