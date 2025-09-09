Женская сборная по футболу из Красногорска стала призером областного чемпионата

Женский клуб «Зоркий» стал победителем регионального отбора чемпионата России по футболу 7×7. В плей-офф сборная уверенно обыграла «Викторию-Икшу» со счетом 3:0, а в финале — спортивную школу «Весна» со счетом 2:0

Лучшим вратарем стала Александра Баженова, а бомбардиром — Наталья Деребезова. Спортсменки клуба «Зоркий» представят Московскую область в финале чемпионата России, который пройдет в Сочи с 3 по 8 ноября. Болельщики и тренерский штаб желают команде удачи и надеются на успешное выступление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.