Женская команда по футболу из Мытищ стала финалистом всероссийского турнира

В Санкт-Петербурге прошел турнир «Суперкубок футбольных мам». Участие в соревнованиях в этом году приняли 48 женских команд из 22 регионов страны. Команда «Мамазонки» из городского округа Мытищи вышла в финал всероссийского турнира.

Состязания за кубок стали финальным событием проекта «100 городов — 100 турниров», который посвятили Году семьи. На три дивизиона в соответствии с набранными в сезоне очками разделили 48 команд. «Мамазонки» из Мытищ попали в Серебряный дивизион. Девушки прошли групповой этап и только в финале проиграли соперницам из Тюмени.

«Если бы перед началом турнира мне предложили место в тройке призеров, но без чемпионства, я бы согласился. А вот после финальной игры осталось с одной стороны чувство неудовлетворенности, с другой — желание работать дальше и достигать новых высот», — поделился тренер мытищинской команды Михаил Лазаревич.

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