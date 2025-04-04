Женская футбольная команда из Химок отметила 3-летие

Футбольная команда «Мамсити» из Химок отметила день основания. Клубу в этом году исполнилось три года.

Женщин в возрасте от 23 до 50 лет объединило общее спортивное увлечение. Многодетные мамы, предпринимательницы, врачи, педагоги — это еще не все профессии, которые охватили футбольную команду «Мамсити». Сейчас в составе клуба 16 человек.

«Вне футбола я — тренер по аэробике. В футбол пришла очень просто: у меня супруг футболист профессиональный, сейчас он тренирует детей у нас в Химках. Сын также играет в футбол, поэтому грех было не пойти. Для меня это — отдушина. Мы очень сплотились с командной», — поделилась полузащитник клуба «Мамсити» Наталья Архипова.

Спортсменки уже добились высоких результатов: на их счету десятки побед в столичных и региональных турнирах, в том числе золото в серебряном кубке Московской федерации футбола.

Собственную Лигу участницы клуба планируют запустить в этом году. Это длительный турнир, который будут проводить с апреля по октябрь каждое утро воскресенья на стадионе «Новые Химки».