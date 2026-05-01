Женская баскетбольная команда из Люберец победила в Единой школьной лиге

Спортсменки гимназии № 1 городского округа Люберцы стали победителями Единой школьной лиги Подмосковья по баскетболу 3×3. Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Единая школьная лига» реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» и направлен на развитие массового спорта среди учеников школ.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил: «Сборная девушек гимназии № 1 стала лучшей в соревнованиях по баскетболу 3×3. В суперфинале на одинцовской Live Арене люберчанки оказались сильнее команды из Богородского — 16:11. Поздравляю наших девушек и их наставников с заслуженной победой!»

Всего в Единой школьной лиге Подмосковья принимали участие 336 команд. В каждой дисциплине было представлено по 56 команд.