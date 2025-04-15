Женщину с воспалившейся после падения почкой спасли в больнице в Люберцах

Женщина в возрасте 68 лет поступила в больницу в Люберцах со слабостью и высокой температурой. Врачи выявили у нее воспаление почки, которое появилось после падения на спину.

Женщина попала в больницу после обращения в скорую. Ее лихорадило из-за высокой температуры. По словам пациентки, несколько недель назад она упала на спину и сильно ударилось. В результате это спровоцировало воспаление.

Как отметил заведующий урологическим отделением Павел Никифоров, женщине провели экстренную операцию, в ходе которой вскрыли почку и удалили участки нагноения.

В результате падения на фоне развития хронического заболевания — сахарного диабета рядом с почкой у пациентки развился воспалительный очаг, который частично охватил левую почку», — сказал он.

После операции пациентке несколько раз делали перевязку, пока врачи не убедились, что рана начала затягиваться. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара.