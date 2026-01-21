Женщину с тяжелым осложнением диабета спасли в больнице в Апрелевке
Специалисты Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли 72-летнюю женщину с опасными осложнениями сахарного диабета второго типа. У пациентки выявили гнойное воспаление стопы.
Женщине ранее ампутировали два пальца. В больницу она поступила с инфицированной раной, которая долго не заживала и могла привести к дальнейшему распространению инфекции.
«В лечении применялись поэтапная некрэктомия с правильным выбором уровня резекции тканей — хирургические операции по удалению омертвевших тканей из раны или очага воспаления. Кроме того, мы использовали современные перевязочные и раневые покрытия. Это позволило остановить инфекционный процесс, активизировать заживление и добиться полного закрытия раны», — пояснила хирург Вера Заречина.
Пациентку уже выписали. Лечение она продолжит амбулаторно.
По словам медиков, при своевременном обращении к специалистам подобных осложнений можно избежать. Врачи призывают не заниматься самолечением, а сразу обращаться к профессионалам.