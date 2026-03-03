Женщину с редкой аномалией сонной артерии спасли в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы помогли 70-летней пациентке с петлевой деформацией сонной артерии. Женщина жаловалась на сильные головокружения при повороте головы и неустойчивую походку.

Во время ультразвукового исследования сосудов у пациентки обнаружили редкое заболевание. При повороте головы ее сонная артерия практически складывалась, что могло стать причиной инсульта.

«Пациентке была выполнена операция, во время которой мы удалили закрученный сегмент сосуда длиной пять сантиметров, выпрямили сонную артерию и переместили ее в правильное анатомическое положение. Отмечу, что при выполнении таких манипуляций хирурги должны в совершенстве владеть своими навыками и досконально знать геометрию сосудов человеческого тела», — отметил заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

Вмешательство длилось два часа. После этого она несколько часов находилась под наблюдением специалистов в реанимации, а затем ее перевели в обычную палату.

Теперь женщина может нормально ходить и не испытывает головокружений. Ее выписали. Пациентка продолжит лечение амбулаторно под наблюдением невролога.