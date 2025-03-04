Женщину с разрывом опухоли почки спасли в больнице в Жуковском

Врачи Жуковской больницы спасли 42-летнюю пациентку, у которой разорвалась доброкачественная опухоль почки. В приемное отделение ее привез муж.

Женщина ужинала дома, когда внезапно почувствовала резкую боль в области живота. Врачи стабилизировали ее состоянии в реанимации и подготовили к операции.

«Вмешательство проводилось через небольшой разрез на руке и длилось более трех часов, которое проводил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Борисович Гегенава. В результате нам удалось остановить внутреннее кровотечение, что означало сохранение функции почки в дальнейшем», — отметил заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.

Женщину затем направили в урологическое отделение, где она принимала препараты, необходимые для спасения органа. Сейчас она чувствует себя хорошо и продолжает амбулаторное лечение. Позже она сможет вернуться к привычной жизни.