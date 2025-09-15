Женщину с раком кишечника спасли в больнице в Воскресенске

Диспансеризация помогла 61-летней жительнице Подмосковья обнаружить рак кишечника на ранней стадии. Женщина обратилась в Воскресенскую больницу, чтобы проверить здоровье.

Пациентка ни на что не жаловалась, но решила сделать электрокардиографию, флюорографию и маммографию, а также лабораторные исследования.

«Были выявлены отклонения в общем анализе крови, а также анализе кала на скрытую кровь, что говорило о кровотечении из нижних отделов ЖКТ. Далее пациентку пригласили на второй этап диспансеризации, где ей сделали колоноскопию, с результатами которой она была записана к врачу-онкологу», — рассказал главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов.

Так у женщины выявили злокачественную опухоль сигмовидной кишки. Новообразование оперативно удалили, после чего пациентка прошла курс химиотерапии.

Сейчас ее состояние контролируют врачи. Пациентка регулярно проходит контрольные обследования.

Медики напоминают, что диспансеризации дает возможность выявить заболевания на ранней стадии.

Записаться на прием можно по номеру 122, при помощи бота Дениса в Telegram или через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг.