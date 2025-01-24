Женщину с предраковым заболеванием спасли в больнице Ленинского округа

Врачи из Ленинского округа спасли пациентку с предраковым заболеванием репродуктивного здоровья. Это удалось сделать благодаря диспансеризации.

Жительница округа прошла диспансеризацию в отделении женской консультации в жилом комплексе «Пригород Лесное» для планирования беременности. В результате обследования у нее обнаружили дисплазию шейки матки.

«У пациентки было предраковое состояние, которое предшествует развитию злокачественной опухоли. Провели комбинирование лечение в условиях перинатального центра и по результатам контрольного обследования женщина здорова и уже готова к беременности», — прокомментировала акушер-гинеколог Алла Цатурян.

Проверить свое репродуктивное здоровье могут женщины от 18 до 49 лет. В прошлом году в перинатальном центре в Видном консультации получили более тысячи жительниц Московской области.

«Репродуктивная диспансеризация помогает на ранних стадиях выявить и вовремя пролечить начальную форму заболеваний. Поэтому не стоит надолго откладывать визит к акушеру-гинекологу и убедиться в том, что абсолютно здорова», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского перинатального центра Кристина Левочкина.