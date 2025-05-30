Женщину с поражением суставов спасли в центре интегративной медицины Подмосковья

Врачи Научно-практического центра интегративной медицины помогли 56-летней женщине избавиться от болей в суставах. Пациентка обратилась за помощью после операции по коррекции вальгусной деформации стоп.

Женщина жаловалась на неприятные ощущения в ранах после вмешательства, а также на болезненные ощущения в суставах пальцев рук и коленей.

В центре ей провели биорезонаносную диагностику, которая показала наличие хламидиоза. Инфекция поразила позвонки и суставы.

«С учетом выявленного диагноза пациентке проводилась эндогенная и экзогенная биорезонансная терапии антихламидийными частотами», — рассказала врач Надежда Кухаренко.

После 12 сеансов лечения болевой синдром удалось купировать.

Направление на биорезонансную диагностику может выдать лечащий врач.