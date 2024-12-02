Женщину с миомой матки весом 7 кг спасли в больнице в Домодедове

Пациентка 52 лет поступила в Домодедовскую больницу с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затрудненное дыхание. На обследовании врачи обнаружили миому матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив внутренние органы.

Живот у пациентки рос несколько лет, но она не посещала гинеколога и не обращала внимание на увеличение объемов. К врачам пришла только после значительного ухудшения самочувствия.

«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Ткани направили на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы.

Врачи напомнили, что женщинам необходимо посещать гинеколога каждый год даже при отсутствии жалоб. Своевременный осмотр у врача позволит вовремя выявить заболевания и предотвратить осложнения.

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