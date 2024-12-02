Женщину с миомой матки весом 7 кг спасли в больнице в Домодедове

Фото: Медиасток.рф

Пациентка 52 лет поступила в Домодедовскую больницу с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затрудненное дыхание. На обследовании врачи обнаружили миому матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив внутренние органы.

Живот у пациентки рос несколько лет, но она не посещала гинеколога и не обращала внимание на увеличение объемов. К врачам пришла только после значительного ухудшения самочувствия.

Фото: Минздрав МО

«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Ткани направили на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы.

Врачи напомнили, что женщинам необходимо посещать гинеколога каждый год даже при отсутствии жалоб. Своевременный осмотр у врача позволит вовремя выявить заболевания и предотвратить осложнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в деревне Мисайлово в 2025 году. Там смогут принимать до 500 взрослых и 500 детей за смену.

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