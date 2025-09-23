Женщину с крупными камнями в желчном пузыре спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Врачи Сергиево-Посадской больницы помогли 66-летней женщине, у которой выявили крупные камни в желчном пузыре. Орган был увеличен в два раза.

Пациентка обратилась к специалистам с жалобами на боли и дискомфорт в правом подреберье.

«Сначала во время операции мы выполнили пункцию желчного пузыря, чтобы удалить часть желчи. Она была густой и темной, напоминающей мазут. Это признак того, что желчь плохо опорожнялась из желчного пузыря. Застой приводил к ее загустеванию и отсутствию участия в пищеварении. Мы удалили камни и сам желчный пузырь малоинвазивным методом через небольшие проколы», — пояснил заведующий хирургическим отделением № 2 Сергей Гужов.

Специалисты были вынуждены расширить один прокол, чтобы извлечь конкремент размером шесть на четыре сантиметра.

Крупный камень сильно давил на стенки желчного пузыря и был способен привести к образованию пролежня. Кроме того, он мог провалиться в кишечник и стать причиной непроходимости. При другом развитии событий камень мог попасть через пролежень в брюшную полость, что привело бы к перитониту.

Женщину уже выписали в удовлетворительном состоянии. Она будет находиться под амбулаторным наблюдением.