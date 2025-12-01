Женщину с грыжей брюшной полости размером 25 см спасли в больнице в Люберцах

Специалисты Дзержинского филиала Люберецкой больницы спасли 51-летнюю пациентку с гигантской грыжей в брюшной полости. Ранее женщине уже проводили операции, однако патология вновь дала о себе знать.

Вентральная грыжа приводит к выпячиванию внутренних органов.

Из-за множественных рубцов и спаек передняя брюшная стенка деформировалась — в ней образовалось отверстие диаметром около 15 сантиметров. Размер грыжи превышал 25 сантиметров, что вызывало особую обеспокоенность врачей — крупные образования очень сложно вправить без негативных последствий.

Специалистам предстояло не только удалить грыжу, но и восстановить целостность брюшной стенки.

«Для этого был использован крупноформатный сетчатый имплант, обеспечивающий прочную поддержку, препятствуя выпячиванию органов через грыжевой дефект», — рассказал о проведенной операции заведующий хирургическим отделением стационара № 5 Алексей Пугачев.

Пациентку уже выписали. Полученные в рамках вмешательства материалы направили на гистологию.