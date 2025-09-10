Женщину с 17-сантиметровой опухолью молочной железы спасли в больнице в Люберцах

Врачи провели биопсию и не обнаружили раковых клеток, однако операция была необходима. Хирургам предстояло не только удалить опухоль, но и закрыть дефект.

«Но сделать это с помощью имплантации было невозможно, поскольку пациентка страдает сахарным диабетом, из-за чего риск отторжения импланта был очень высок. Тогда мы приняли альтернативное решение: в ходе операции удалили опухоль и восстановили грудь с помощью кожно-мышечного трансплантата, взяв за основу часть широчайшей мышцы самой пациентки», — рассказал заведующий отделением для лечения рака молочной железы и кожи Фархад Шамилов.

Вмешательство и дальнешее лечение прошли успешно. Состояние женщины улучшилось, после чего ее выписали.

Результаты гистологии подтвердили отсутствие атипичных клеток.