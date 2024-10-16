Женщина с крупной миомой сохранила шанс на материнство благодаря врачам из Щелкова

Женщина 35 лет поступила в Щелковскую больницу с крупной миомой матки, диаметром более 15 сантиметров. Патология препятствовала наступлению беременности, которую планировала пациентка.

«Очень часто крупные миомы удаляют вместе с маткой. Мы же поставили цель удалить только новообразование и сохранить функцию органа», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Лариса Кузнецова.

Операция прошла успешно и без осложнений. Хирурги удалили все узлы миомы, ушили матку и сохранили для женщины возможность стать матерью.

Новообразование направили на исследование, которое подтвердило доброкачественность опухоли. Сейчас пациентка уже дома и проходит лечение под наблюдением гинеколога. В ближайшее время она планирует забеременеть.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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