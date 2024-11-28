Двух жительниц Мытищ наградили знаком «Материнская слава»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Валентине Хатыревой и Екатерине Новоселовой региональную награду. Кроме материнского знака, жительницы Мытищ получили единоразовую выплату.
Награда «Материнская слава» вручается жительницам Подмосковья, которые достойно воспитывают пять и более несовершеннолетних детей и студентов очного отделения до 23 лет.
У Валентины и Алексея Хатыревых трое мальчиков и трое девочек. Семья ведет здоровый образ жизни и активную социальную деятельность. Хатыревы в 2021 году представляли Мытищи на всероссийском конкурсе «Семья года», в 2022 году отец попробовал себя в роли «Лучшего папы Золотого кольца», а Валентина стала «Ультрамамой 2022».
Екатерина и Виктор Новоселовы отметили серебряную свадьбу — в браке пара уже 25 лет и воспитывает шестеро детей. Екатерина работает офтальмологом в детской поликлинике № 1. Семейное дело продолжила старшая дочь, которая заканчивает медицинский институт.
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