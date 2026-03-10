Женщин Щелкова поздравили с 8 Марта

Накануне 8 Марта центр Щелкова превратился в площадку для одного из самых масштабных и эмоциональных праздничных шествий региона. Активисты «Молодой Гвардии» при поддержке волонтеров и юнармейцев организовали акцию «Дорогая, ты права!», превратив привычную прогулку горожан в настоящий праздник цветов.

Шествие, объединившее сотни участников, возглавил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Праздничная колонна стартовала от площади Ленина. Под аккомпанемент музыки активисты развернули баннер с теплыми словами в адрес прекрасной половины человечества.

Маршрут пролегал по улице Парковой до Центрального дворца культуры — по пути участники вручали тюльпаны каждой женщине. Член штаба «Молодой Гвардии» Филипп Чернов отметил, что в этом году поздравить женщин приехали единомышленники из соседних наукоградов и округов: Фрязина, Черноголовки, Богородского и Звездного городка.

Главным итогом дня стала тысяча розданных тюльпанов.