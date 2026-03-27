Женщин-аграриев пригласили на всероссийский конкурс

В апреле откроется прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Женщины в АПК». В нем примут участие 30 регионов, включая Подмосковье.

В этом году конкурс охватит более 30 регионов России. Жительницы Подмосковья, работающие в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, смогут продемонстрировать свои достижения и побороться за звание лучших в нескольких номинациях:

«Превосходящая звезда» — за успешные стартапы в АПК;

«Суперженщина» — для женщин-руководителей, улучшающих производственные показатели и внедряющих инновации;

«Кто, если не я?» — за проект, направленный на улучшение качества жизни в сельской местности;

«Есть женщины в русских селеньях» — для активных женщин, продвигающих значимые проекты на сельских территориях.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области призывает женщин из агропромышленного комплекса принять участие в конкурсе. Это шанс для тех, кто реализует социальные инициативы, внедряет инновации на производстве или достиг выдающихся результатов в своей области.

Заявки будут принимать с 1 апреля по 1 мая 2026 года на портале «Мой АПК». Победительницы регионального этапа представят Московскую область в финале и получат признание на федеральном уровне. Финалисток также пригласят на торжественное мероприятие в Москве.

Подробную информацию о конкурсе, включая положение и список необходимых документов, можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.