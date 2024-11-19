Женщин-аграриев из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Подмосковных женщин-аграриев пригласили на всероссийский конкурс. Прием заявок продлится до 15 июля следующего года.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, в этом году конкурс прошел во второй раз. Итоги подвели в октябре на ежегодном форуме «Женщины в АПК». За победу боролись около 100 человек.

Прием заявок на следующий год уже начался и продлится до 15 июля 2025 года.

«Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны, его цель — повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», — отметили в министерстве.

Прислать заявку на участие можно по адресу электронной почты rcwa@mcx.gov.ru.

Итоги конкурса подведут в октябре следующего года.