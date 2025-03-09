Жен и матерей участников СВО поздравили с 8 Марта в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске организовали акцию в преддверии 8 Марта. Волонтеры вручили букеты цветов женам и матерям участников специальной военной операции, а также работающим в праздник женщинам.

Волонтеры подарили теплые пожелания женщинам, которые в этот день выполняли профессиональные задачи на работе.

Поздравления семьям участников СВО передали представители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений по поручению глава Григория Артамонова. Они вручили подарки тем, чьи близкие защищают Родину.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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«Мамы и жены — опора, надежный тыл для своих бойцов. Нашим защитникам легче от того, что их дома любят и ждут. Для нас было важно, чтобы этот день подарил нашим жительницам как можно больше весеннего настроения и радости, чтобы каждая почувствовала внимание и благодарность за свой труд и тепло, которым она щедро делится с окружающими. Пусть не только сегодня, но и всегда каждая женщина чувствует свет, гармонию и счастье внутри. Ведь мир становится прекраснее благодаря вам!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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