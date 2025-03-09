Жен и матерей участников СВО поздравили с 8 Марта в Подольске

«Мамы и жены — опора, надежный тыл для своих бойцов. Нашим защитникам легче от того, что их дома любят и ждут. Для нас было важно, чтобы этот день подарил нашим жительницам как можно больше весеннего настроения и радости, чтобы каждая почувствовала внимание и благодарность за свой труд и тепло, которым она щедро делится с окружающими. Пусть не только сегодня, но и всегда каждая женщина чувствует свет, гармонию и счастье внутри. Ведь мир становится прекраснее благодаря вам!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.