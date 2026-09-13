Желтый уровень погодной опасности ввели в Подмосковье из-за тумана

Формирующийся в Московской области в ночь на понедельник, 14 сентября, туман останется до утра. Это следует из прогнозной карты Гидрометцентра России , в которой говорится, что в регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Синоптики предупредили, что предупреждение действует с полуночи до 08:00 понедельника, 14 сентября.

«Туман. Период предупреждения с 00:00 14 сентября до 08.00 14 сентября», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Подмосковная РСЧС также выпустила предупреждение о тумане. Там подчеркнули, что из-за погодного явления видимость местами составит от 200 до 700 метров. Водителей и пешеходов призвали к осторожности во время движения.

О формировании туманов в Московской области в ночь на понедельник, 14 сентября, 360.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он подчеркнул, что всю следующую неделю в столице и области никакого похолодания не ожидается. Максимальная дневная температура до конца недели останется на уровне +22 градуса.