Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Синоптики прогнозируют в Подмосковье во вторник ливни и грозы, в регионе ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России .

«Днем 28 июля местами по области ожидается гроза с дождем и усилением ветра в порывах до 17 метров в секунду», — уточнили специалисты.

По словам синоптиков, предупреждение о грозе будет действовать до 21:00 вторника. Сильный дождь ожидается и в среду. Он прольется в течение суток на западе области.

В Москве желтый уровень погодной опасности не вводили.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей мегаполиса, что 28 июля днем воздух прогреется до +27 градусов. Она уточнила, что может пролиться кратковременный дождь. По ее словам, ветер в Москве будет дуть в юго-западном направлении со скоростью три-восемь метров в секунду.