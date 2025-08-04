Железнодорожников поздравили с профессиональным праздником в Красногорске

В этот день чествовали машинистов, проводников, инженеров, ремонтников и диспетчеров. Их поздравили представители партии «Единая Россия», которые приехали на станцию второго диаметра «Павшино».

Подарки машинистам электропоездов вручил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов. Также провели небольшую профилактическую акцию — жителям вручили памятки по поведению у ж/д объектов.

«У железнодорожников очень ответственная работа. У нас большая страна, и железнодорожный транспорт — один из ключевых. Это не только комфорт жителей, но и развитие экономики. Московский регион активно развивается, и именно железнодорожный транспорт позволяет без пробок добраться до столицы жителям Подмосковья», — сказал Артур Бадретдинов.