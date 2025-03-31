«Желаю новых побед». Глава Подольска Артамонов поздравил финалистов всероссийской олимпиады
Глава Подольска Артамонов поздравил финалистов всероссийской олимпиады
Школьница из Подольска Александра Шаповалова выиграла на заключительном этапе всероссийской олимпиады по обществознанию. Еще одно призовое место занял Владислав Пяташов. С высокими результатами ребят поздравил глава округа Григорий Артамонов.
Победу в финале олимпиады по обществознанию одержала Александра Шаповалова из лицея № 23. Призером стал ученик школы № 32 Владислав Пяташов.
«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с заслуженными результатами! Ваши труд, упорство и стремление к знаниям вдохновляют сверстников на достижения. Желаю новых побед!» — сказал глава Подольска.
Ранее Артамонов поздравил с победой пятерых старшеклассников, которые также показали высокие результаты на олимпиаде.
Все финалисты получат материальную поддержку от губернатора в размере 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч. Поощрения также предусмотрели на уровне округа.