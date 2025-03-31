«Желаю новых побед». Глава Подольска Артамонов поздравил финалистов всероссийской олимпиады

Школьница из Подольска Александра Шаповалова выиграла на заключительном этапе всероссийской олимпиады по обществознанию. Еще одно призовое место занял Владислав Пяташов. С высокими результатами ребят поздравил глава округа Григорий Артамонов.

Победу в финале олимпиады по обществознанию одержала Александра Шаповалова из лицея № 23. Призером стал ученик школы № 32 Владислав Пяташов.

«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с заслуженными результатами! Ваши труд, упорство и стремление к знаниям вдохновляют сверстников на достижения. Желаю новых побед!» — сказал глава Подольска.

Ранее Артамонов поздравил с победой пятерых старшеклассников, которые также показали высокие результаты на олимпиаде.

Все финалисты получат материальную поддержку от губернатора в размере 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч. Поощрения также предусмотрели на уровне округа.