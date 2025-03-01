«Ждем вас в наших парках». Воробьев пригласил отпраздновать Масленицу в Подмосковье

Масленица — веселый народный праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. В эти дни по всей России проходят ярмарки, гуляния, конкурсы и, конечно же, угощения блинами. В Подмосковье тоже подготовили множество интересных мероприятий. О том, где можно окунуться в атмосферу русских традиций, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Сегодня и завтра у нас пройдут традиционные масленичные гуляния. Приглашаю всех в наши парки — мы подготовили большую праздничную программу!» — сообщил Воробьев.

В парке «Сестрорецкий» в Клину можно заглянуть в Дом русской сказки, попробовать свои силы в конкурсе блинопеков и послушать виртуозную игру на гармони Святослава Шершукова. В парке имени Островского в Ступине пройдет «Блинная эстафета», шествие со скоморохами и шоу «Етти», посвященное северным традициям. Там же можно будет попробовать необычные блины на рассоле, кефире и топленом молоке. В парке «Захарово» в Одинцове гостей будут ждать народные игры в стиле пушкинской эпохи, кукольный театр для детей и мастер-классы от столярной мастерской.

В Центральном парке Зарайска состоится костюмированное шествие по городу, после которого всех угостят блинами. В парке также будет работать ярмарка с фермерскими продуктами — можно будет купить сыр, мед и другие натуральные угощения. В Раменском городском парке пройдет мастер-класс на английском языке о масленичных традициях, фаер-шоу и танцевальный вечер.

«Ждем вас в наших парках. Встречайте весну с блинами и хорошим настроением!» — заключил губернатор.

Помимо парков, Масленицу можно отпраздновать в музеях и усадьбах. Например, в Серпуховском историко-художественном музее расскажут о славянских традициях, проведут мастер-класс по росписи фигурок и устроят чаепитие с блинами. В усадьбе Достоевских «Даровое» в Зарайске гостей будет ждать балаганный театр с Петрушкой, хороводы и мастер-классы по созданию масленичных масок и кукол-оберегов, а секретами старинных рецептов блинов поделятся кулинары из Hell’s Kitchen Daughters.