Ж/д переезд в поселке Некрасовском временно закроют в ночь с 2 на 3 июля
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в ночь со 2 на 3 июля будет закрыт железнодорожный переезд в поселке Некрасовский.
Переезд 35 км на улице Шоссейной временно закроют с 23:00 2 июля до 6:00 3 июля. Там проведут замену резинокордового покрытия.
Объехать закрытый участок можно будет через Дмитровское шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья просит водителей быть внимательными и планировать свои маршруты заранее с учетом временных ограничений.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в «Макс».
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