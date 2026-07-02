Ж/д переезд в поселке Некрасовском временно закроют в ночь с 2 на 3 июля

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в ночь со 2 на 3 июля будет закрыт железнодорожный переезд в поселке Некрасовский.

Переезд 35 км на улице Шоссейной временно закроют с 23:00 2 июля до 6:00 3 июля. Там проведут замену резинокордового покрытия.

Объехать закрытый участок можно будет через Дмитровское шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья просит водителей быть внимательными и планировать свои маршруты заранее с учетом временных ограничений.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в «Макс».