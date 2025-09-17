Ж/д переезд у станции Истра перекроют из-за капитального ремонта 13 октября

Движение автотранспорта временно остановят на переезде 59 километр ПК 1 в Истре. Ограничения будут действовать с 13 октября с 00:00 до 23:59 17 октября, также с 00:00 20 октября до 23:59 25 октября.

Движение по одной полосе станет доступно с 00:00 27 октября до 23:59 31 октября. Его будут контролировать регулировщики-сотрудники этого железнодорожного пути. Они будут работать с рациями и обеспечивать безопасность на дороге. В связи с этими изменениями автомобилистам стоит выбрать альтернативный маршрут заранее.

Отметим, что до этого в августе закрывали переезд в селе Новопетровское под Истрой из-за проведения срочных противоаварийных работ по асфальтированию проезжей части. Тогда движение автомобилей осуществлялось по одной полосе. Специалисты закончили ремонт в течение двух дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в деревне Аникеевка открыли путепровод над железной дорогой. Это поможет избежать автомобильных пробок на переезде.