Жалобы детей на жесткий досмотр перед ЕГЭ в школе Видного не подтвердились

Проверка не нашла нарушений в досмотре детей перед ЕГЭ в школе Видного

Группа школьников в социальных сетях пожаловалась на грубость охранников и наблюдателей во время проведения Единого государственного экзамена по естествознанию в Видновской школе № 9. Управление образования администрации Ленинского городского округа в ходе проверки нарушений не обнаружило. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подтвердили, что школьники проходили в здание через рамку металлодетектора, а после их проверяли еще раз ручным устройством. Представители охранного предприятия действовали в рамках должностных инструкций и этических норм не нарушали.

Дополнительная проверка перед входом в пункт проведения экзамена необходима и обеспечивает безопасность детей и преподавателей.

Перед проведением ЕГЭ все выпускники ознакомились с правилами проведения экзамена и подписали специальные памятки, которые сдали перед входом в здание школы. Если участники посчитают, что в ходе сдачи экзамена нарушили их права, то они могут подать апелляцию. Но ни один из школьников так не сделал.

Проверку с раздеванием школьников в поисках шпаргалок устроили в школе Чувашии перед сдачей Единого государственного экзамена по русскому языку. После начавшегося скандала проверку учебного заведения начала прокуратура.