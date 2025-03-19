Земельный участок под строительство ТРЦ выставили на аукцион в Подмосковье

Инвесторам предлагают недвижимость в Люберцах и Истре, которая пойдет для бизнеса и строительства торгово-развлекательного центра. В Люберцах продают участок земли площадью 0,16 гектара и здание размером 434,9 квадратных метра. Эти объекты можно использовать для автосервиса, автомойки или склада.

Комплекс находится на Октябрьском проспекте. В районе есть жилые дома, промышленные здания, и он удобно связан с транспортом. Заявки на участие в торгах принимают до 14 апреля.

Еще один участок площадью 7,06 гектара предлагают под строительство ТРЦ в Истре. Земля находится рядом с Советской улицей и окружена коммерческими зданиями и жилыми домами. По условиям аукциона, кроме ТРЦ, на участке нужно построить объекты инфраструктуры. Проект необходимо завершить за пять лет. Заявки принимают до 19 мая.