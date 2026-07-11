Земельный патруль пополнил бюджет Люберец на 24 миллиона рублей за полгода

В городском округе Люберцы уже полгода успешно работает система «Земельный ИИ-патруль» — мобильный комплекс на базе автомобиля с камерами и нейросетями, который сканирует территории и в режиме реального времени сверяет изображения с данными Росреестра. Внедрение цифрового патруля не только повысило эффективность контроля за использованием земель, но и принесло округу дополнительно 24 миллиона рублей в бюджет за счет актуализации кадастровой стоимости и пересчета налогов.

Мобильный комплекс, оснащенный специальными камерами и алгоритмами искусственного интеллекта, проводит сканирование территорий прямо во время движения. Нейросети в режиме реального времени сверяют полученные изображения с данными Росреестра, осуществляя фиксацию событий по категориям, включая вывески и киоски.

Выявленные события проходят обработку инспектором, после чего подтвержденные случаи нарушений автоматически направляются правообладателям в виде электронного уведомления через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). Это позволяет оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать дисциплину землепользователей.

Глава округа Владимир Волков отметил, что внедрение цифрового стража порядка существенно повысило эффективность контроля над использованием земель в муниципалитете. Результатом работы системы стал не только порядок в сфере землепользования, но и реальный доход в бюджет — округ дополнительно получил 24 миллиона рублей.

Люберцы стали одним из 13 пилотных муниципалитетов Московской области, где тестируется ИИ-патруль. Успешный опыт округа может быть распространен на другие территории региона.