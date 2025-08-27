Земельный ИИ-патруль заработает в Подмосковье

Теперь выявлять нецелевое использование земель, заброшенные объекты и заросшие борщевиком участки в Подмосковье будет искусственный интеллект. Умную систему встроят в машины инспекторов, она будет фиксировать нарушения прямо на ходу.

«Кроме того, нейросеть будет автоматически передавать данные в единую систему, интегрированную с Росреестром, анализировать информацию, обозначать объекты, на которых есть нарушение, и сразу направлять правообладателям уведомления, а в случае с борщевиком — штрафы», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что инструмент позволит повысить выявляемость подобных проблем, сократит объемы работ и улучшит точность выполнения задач. Также ИИ-проект сможет повысить сумму поступлений в бюджеты округов из-за роста кадастровой стоимости, налогов и перераспределения участков.

По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов во всем мире. Реализует проект Мингосуправления вместе с Министерством имущественных отношений Московской области.