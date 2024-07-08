Земельные участки выдали для 1,2 тысячи многодетных семей Подмосковья за полгода

С начала года земельными участками обеспечили уже 1205 многодетных семей в Подмосковье. А за все время действия закона землю получили свыше 37 тысяч пар с тремя и более детьми.

«Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет. За это время землю получили более 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего количества многодетных, вставших на учет», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В этом году из собственности Московской области в муниципальную собственность передали свыше 205 гектаров, что позволит обеспечить землей еще более двух тысяч многодетных семей в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове.

Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату за земельный участок. Ее размер увеличили с 300 до 400 тысяч рублей на 89-м заседании Мособлдумы.

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