Выплату за земельный участок для многодетных семей увеличили в Подмосковье

Многодетные семьи Подмосковья могут получить земельный участок или выплату за него. Ее размер увеличили с 300 до 400 тысяч рублей на 89-м заседании Мособлдумы.

«В прошлом году мы ввели альтернативу получения земельного участка для многодетных семей — выплату. Сейчас мы увеличиваем ее размер, а также упрощаем порядок ее получения. Исключили требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

К началу мая в списке нуждающихся в земле находилось порядка 24,6 тысячи семей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заметил, что в этом году за выплатой обратятся более 23% из них — это около 5,8 тысячи семей. На это в бюджете предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей.

Теперь, чтобы получить меру поддержки, семьям не нужно стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брынцалов добавил, что Подмосковье и дальше будет работать над расширением мер поддержки многодетных.

Выплату смогут получить многодетные семьи, которые живут в Подмосковье не менее 10 лет и стоят в очереди на участок. Оформить заявление можно на региональном портале госуслуг.

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