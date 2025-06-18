Земельные работы пройдут на участке дороги возле «Волкуши»

Под руководством заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Гержика в округе состоялось выездное совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры в районе благоустроенной зоны отдыха на карьере «Волкуша». Целью совещания стала оценка текущего состояния работ и определение приоритетных задач для скорейшего завершения проекта.

«Наша основная задача — в кратчайшие сроки завершить земельные работы на участке дороги, примыкающем к Лыткаринскому шоссе и ведущем к парковке лесопарковой зоны. Этот участок входит в зону строительства Южно-Лыткаринской автодороги», — сообщил глава муниципалитета Константин Кравцов.

Он также отметил, что в настоящее время на территории ведутся работы по монтажу системы ливневой канализации и дренажной системы магистрали. Планируется, что все работы на проезжей части будут полностью завершены к 23 июня.

Следующим этапом реализации проекта станет установка дорожных знаков и элементов навигации в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Кроме того, параллельно с основными работами ведется проработка проекта организации дополнительных парковочных мест рядом с основной стоянкой.