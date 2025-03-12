Земельные работы на проспекте Мира во Фрязине завершат в ближайшее время

Администрация округа оперативно отреагировала на жалобы жителей дома № 8 по проспекту Мира, касающиеся незавершенных земельных работ во дворе. Жители выразили обеспокоенность затянувшимися работами и их влиянием на благоустройство придомовой территории.

Начальник отдела благоустройства, дорог и транспорта городского округа Фрязино Павел Никишкин и заместитель главы наукограда Артем Волчак лично посетили двор по указанному адресу для оценки текущей ситуации и контроля за ходом выполнения работ.

В ходе встречи с жителями, Артем Волчак внимательно выслушал все замечания и предложения, касающиеся организации работ и сроков их завершения. Он подчеркнул, что мнение жителей является приоритетным при принятии решений, связанных с благоустройством округа. Также он отметил, что специалисты примут меры, чтобы завершить работы в ближайшее время.