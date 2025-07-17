Земельные инспекторы проверили свыше 80 тысяч участков в Подмосковье с января

В Московской области тщательно следят за соблюдением земельного законодательства. С начала года инспекторы проверили 80,6 тысячи участков.

Цель специалистов — корректное использование и охрана территорий.

«Кроме того, важно оказать помощь правообладателям в устранении того или иного нарушения. К примеру, если это самозахват, — разъяснить гражданам, что увеличить участок можно путем перераспределения, если не имеется никаких ограничений, если это нецелевое использование земли, — привести вид разрешенного использования в соответствие», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для проведения инспекции используется мобильное приложение «Проверки Подмосковья», которое содержит унифицированные документы, включая электронные чек-листы для каждого вида разрешенного использования земель.

Программа автоматически формирует акты проверок с электронной подписью. Факты нарушений фиксируют непосредственно в приложении — инспекторы загружают снимки и координаты.

«Все участники этой важной работы — мунземконтроль, Россельхознадзор, Росреестр и налоговая — работают в единой региональной информационной системе. Каждый этап можно отследить в онлайн режиме. А главное, увидеть результат», — подчеркнул глава ведомства.