Фельдшерский здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре. Он рассчитан на 36 посещений в смену и откроется осенью.

Как рассказали в областном Минстрое, сейчас на объекте ведут пусконаладку сетей, устанавливают мебель и оформляют разрешительную документацию.

Пункт построили по технологии модульного строительства. Его площадь составляет 200 квадратных метров. Внутри обустроили кабинеты фельдшера, процедурную, прививочный кабинет, двухместную палату для длительного пребывания пациентов и другие помещения. Пациентов будут обследовать на современном оборудовании.

Открытие фельдшерского пункта запланировано на осень 2025 года.