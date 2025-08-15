Фельдшерский здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре. Он рассчитан на 36 посещений в смену и откроется осенью.
Как рассказали в областном Минстрое, сейчас на объекте ведут пусконаладку сетей, устанавливают мебель и оформляют разрешительную документацию.
Пункт построили по технологии модульного строительства. Его площадь составляет 200 квадратных метров. Внутри обустроили кабинеты фельдшера, процедурную, прививочный кабинет, двухместную палату для длительного пребывания пациентов и другие помещения. Пациентов будут обследовать на современном оборудовании.
Открытие фельдшерского пункта запланировано на осень 2025 года.
