Андрей Воробьев: два кампуса для учеников технолицея открыли в Истре

К началу учебного года в технолицее имени В. И. Долгих в Истре открыли два кампуса для проживания учеников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный комплекс и пообщался с ребятами.

Сегодня прошло заселение первых обучающихся — 18 девочек и мальчиков. Все они приехали из регионов, 13 человек являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

«Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, но еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — обратился губернатор.

Воробьев также пожелал ребятам найти здесь друзей, получить новые знания, впечатления и, конечно, успешно сдать экзамены.

Директор технолицея Екатерина Сизинцева отметила, что все ученики проходили конкурсный отбор, 13 из них получили грант на обучение и проживание.