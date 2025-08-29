«Здесь продумано все». Андрей Воробьев — об открытии кампусов для учеников технолицея в Истре
Андрей Воробьев: два кампуса для учеников технолицея открыли в Истре
К началу учебного года в технолицее имени В. И. Долгих в Истре открыли два кампуса для проживания учеников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный комплекс и пообщался с ребятами.
Сегодня прошло заселение первых обучающихся — 18 девочек и мальчиков. Все они приехали из регионов, 13 человек являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.
«Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, но еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — обратился губернатор.
Воробьев также пожелал ребятам найти здесь друзей, получить новые знания, впечатления и, конечно, успешно сдать экзамены.
Директор технолицея Екатерина Сизинцева отметила, что все ученики проходили конкурсный отбор, 13 из них получили грант на обучение и проживание.
Кампусы имеют три этажа и рассчитаны на 208 мест. В зданиях располагаются двух- и четырехместные номера, зоны для занятий, общения и отдыха, а также медблок. В свободное время ребята смогут пользоваться всей инфраструктурой — заниматься на стадионе, ходить в бассейн, а также посещать творческие кружки.
«В новых корпусах будут также проходить образовательные смены центра „Взлет“. Первых учащихся из Московской области на смену по информатике мы ожидаем уже 8 сентября — 104 ребенка должны к нам заехать», — добавила она.
К прошлому Дню знаний в технолицее открыли кампус для преподавателей с 37 номерами, в том числе и семейными. Сегодня в нем живут 56 педагогов из разных регионов и даже стран.
Напомним, что технолицей имени В. И. Долгих в Истре является одним из трех образовательных кластеров Подмосковья с тремя профилями. В новом учебном году он встретит 1060 ребят.
Обучение ведется на двух языках — русском и английском. Также ребята изучают китайский. Детей учат программированию, робототехнике, экономике, менеджменту. Особое внимание уделяют управлению беспилотников, геймификации и прототипированию.