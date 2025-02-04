Здание гимназии капитально отремонтируют во Фрязине

Это было одно из самых старых зданий города. Архитектуру возвели еще в 1976 году. За все эти годы здесь обучались порядка 800 детей.

Пока идут ремонтные работы, дети занимаются в трех соседних школах. Совсем скоро они смогут вернуться в стены родной гимназии.

Капитальный ремонт проходит в рамках национального проекта «Образование». Контроль за работами осуществляет команда губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Напомню, что в этом году во Фрязино также капитально отремонтируют дошкольное отделение средней образовательной школы № 2. Все работы планируем завершить уже в третьем квартале текущего года», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.