Здание для судебного участка мировых судей в Истре достроят к 2027 году

В городе Истра продолжается возведение здания для размещения судебного участка мировых судей. Объект строят на улице ЭХ Большевик. Площадь быстровозводимого здания составит 717 квадратных метров. Работы проводят в рамках государственной программы Московской области, финансирование идет из регионального бюджета, сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На стройплощадке трудятся 24 человека и задействована одна единица техники. Строители завершили ключевые этапы работ: сделали монтаж стяжки, обустроили отмостку и тротуар, установили два уличных витража и четыре внутренних окна.

Параллельно с этим продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. Специалисты устанавливают кондиционеры и вентиляционное оборудование, прокладывают трубы канализации и отопления, монтируют кабельные линии в лотках систем электроснабжения, освещения, включая аварийное, и слаботочных систем.

Внутри здания рабочие устанавливают маяки под оштукатуривание поверхностей и шпаклюют стены. Подрядчики начали укладывать напольную плитку и монтировать решетки на окна. На прилегающей территории идет планировка участка под озеленение и вывоз дорожных плит.

Открытие объекта запланировано на 2027 год.